باشاغا: الهدف الرئيسي للحكومة هو الانتخابات وتحقيق تطلعات الشعب

17 مارس، 2022 9:41 م
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فتحي باشاغا
فتحي باشاغا

أخبارليبيا24

أكد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا. أن الهدف الرئيسي للحكومة هو الانتخابات وتحقيق تطلعات الشعب الليبي.

وأضاف باشاغا  في تصريح تابعته “أخبارليبيا24” أنه تلقى اتصالاً من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، لبحث الأوضاع الحالية في ليبيا.

وأشار رئيس الحكومة الليبية إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أكد خلال الاتصال  على ضرورة حفظ الاستقرار.

وشدد الطرفان على ضرورة التعاون مع البعثة الأممية للدعم. ومستشارة الأمين العام ستيفاني ويليامز خلال الفترة القادمة.

وأشاد غويترش بالدعم الواضح الذي تلقته الحكومة عند تكليفها.

وكان رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، أكد خلال اجتماعه مع سفير التشيك لدى ليبيا، جان فيستيال، “على موقفه باستخدام جميع الطرق السلمية والقانونية لمباشرة عمل الحكومة من طرابلس، للبدء في تسيير العملية الانتخابية ولتوفير الخدمات بشكل عاجل وسريع لكل الليبيين”.

17 مارس، 2022 9:41 م
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