النفط يواصل تراجعه لأقل من 100 دولار للبرميل

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واصل النفط خسائره بعدما تراجعت الأسعار خلال تداولات أمس الأربعاء إلى أدنى من 100 دولار للبرميل، وذلك عقب صدور بيانات المخزون الأمريكي.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن زيادة مخزونات الخام في أمريكا بنحو 4.3 مليون برميل إلى 415.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي في حين توقع محللون ارتفاعا بحوالي 0.2 مليون برميل.

وأعلن في بيانات أولية غير رسمية أمس معهد البترول الأمريكي عن ارتفاع مخزون النفط في الولايات المتحدة بنحو 3.75 مليون برميل في الأسبوع الماضي.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” تسليم مايو بنسبة 2.5% إلى 97.4 دولار للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام “نايمكس” تسليم أبريل بنسبة 2% إلى 94.5 دولار للبرميل.

توقعات بزيادة أسعار النفط من جديد

وعلى الرغم من هذا الانخفاض، إلا أن إدارة معلومات الطاقة الأميركية. تتوقع ارتفاع أسعار النفط فوق مستويات 100 دولار للبرميل خلال الأشهر المقبلة، ومن ثم زيادة كبيرة بأسعار البنزين.

وبحسب تقرير صادر عن الإدارة، اليوم الأربعاء، استنادًا لأرقام تقرير آفاق الطاقة قصير الأجل عن شهر مارس. فمن المتوقع ارتفاع سعر خام برنت إلى مستوى 116 دولارًا للبرميل في الربع الثاني هذا العام. رغم تراجعه في الجلسات الأخيرة إلى 100 دولار للبرميل.

ومن المرجح أن يبلغ متوسط ​​سعر خام غرب تكساس الوسيط 112 دولارًا للبرميل في الربع الثاني من عام 2022. بحسب التقرير.