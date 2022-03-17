 المواقع الحكومية الروسية تتعرض لهجوم سيبراني غير مسبوق

أخبار ليبيا 24

تعرضت المواقع الحكومية الروسية، اليوم الخميس، لهجمات إلكترونية غير مسبوقة حسبما أعلنت وكالة تاس الروسية للأنباء، مشيرة إلى أن جهودا تقنية جارية لفحص حركة تصفح المواقع من الخارج.

يشار إلى أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية تعرضت هيئات حكومية روسية وشركات مملوكة للدولة للاستهداف. من بينها مواقع الرئاسة الروسية “كرملين” وشركة أيروفلوت للطيران وبنك سبيربنك. فيما أعلنت وزارة التنمية الرقمية إنها تعمل للتكيف مع الظروف الجديدة في ظل تصاعد الهجمات الإلكترونية.

وقالت الوزارة: “إذا كانت ذروة قوتها في السابق بلغت 500 غيغابايت فهي الآن عند واحد تيرابايت”. لافتة إلى أن “هذا أقوى بضعفين أو ثلاثة أضعاف من أشد الأحداث خطورة من هذا النوع التي تم رصدها سابقا”.

ومع تزايد عزلة روسيا عن الأنظمة المالية وسلاسل الإمداد العالمية. اقترحت الحكومة مجموعة من التدابير لدعم قطاع تقنية المعلومات ضمن قطاعات أخرى.

وستحصل شركات التكنولوجيا على شروط إقراض وضرائب تفضيلية. كما اقترحت وزارة التنمية الرقمية سابقا أن تناقش شركات تقنية المعلومات نقل مكونات الدعم الفني مرحليا من الشركات الأجنبية.