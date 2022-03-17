السفير الإماراتي لدى ليبيا يؤكد لـ “وليامز” على دعمه للجنة المشتركة بشأن التوافق على قاعدة دستورية

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التقت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، اليوم الخميس، مع محمد الشامسي، سفير الإمارات العربية المتحدة لدى ليبيا.

وأوضحت وليامز في تغريدة لها عبر تويتر أن الشامسي أعرب عن دعمه للجنة المشتركة. والتي ستيسرها الأمم المتحدة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للتوافق على قاعدة دستورية للانتخابات.

وأكدت وليامز أن اللقاء ناقش أهمية ضمان أن تكون الجهود الدولية بشأن ليبيا بناءة وموحدة.