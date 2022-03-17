الإفراج عن عن مرتبات 62 ألف موظف وإحالتها للمالية

أخبارليبيا24

ذكر وكيل وزارة المالية لتنفيذ الميزانية إبراهيم عكرة. أنه تم الإفراج عن مرتبات 62 ألف موظف انطبقت عليهم شروط الإفراج وإحالتهم إلى وزارة المالية .

وأوضح عكرة أن الإفراج عن الموظفين. تم بجهود وزارتي المالية والخدمة المدنية بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي.

وأكد وكيل وزارة المالية أن الوزارة ستبذل كل الجهود اللازمة لتنفيذ هذه الإفراجات قبل شهر رمضان المبارك.

يشار إلى أن وزير الخدمة المدنية المكلف علي العابد أحال بينات أكثر من 62 ألف موظف إلى وزارة المالية للإفراج على مرتباتهم.

ومن بين الـ 62 ألف موظف المفرج عنهم من الذين انطبقت عليهم شروط الإفراج. 36463 موظفا منهم تابعين للتعليم. و25753 موظفاً موزعين على 198 وحدة إدارية .