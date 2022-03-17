اتحاد القوة البدنية يشكل لجنة المسابقات العليا

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أصدر رئيس الاتحاد العام الليبي للقوة البدنية منير الشويهدي. اليوم الخميس قرارًا بشأن تشكيل لجنة المسابقات العليا.

وأوضح الشويهدي في قراره أن اللجنة تكون برئاسة محمد سليمان البابور. وأن يكون نائبه مصباح محمد القطعاني.

وأكد على أن تكون اللجنة بعضوية عمر محمد بالروين. إبراهيم أحمد عامر. حمزة فرج الرعيض. فراس فرج عمر.

وشدد رئيس الاتحاد العام الليبي للقوة البدنية على الأمين العام للاتحاد العام الليبي للقوة البدنية ، وضع هذا القرار موضع التنفيذ.