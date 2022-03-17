الحكم بالإعدام لسعودي نحر بناته الثلاثة

17 مارس، 2022 7:33 م
9
إعدام سعودي نحر بناته الثلاثة
إعدام سعودي نحر بناته الثلاثة

أخبار ليبيا 24 

نفذت السلطات السعودية حكم الإعدام بحق مواطن أقدم على نحر بناته الثلاثة وحاول قتل زوجته النيجيرية.

وكان بندر الزهراني، 33 عاما، قد أقدم على ذبح بناته الثلاثة. البالغ أعمارهن سنتين و4 سنوات و6 سنوات في حي الروضة بمدينة مكة. فيما أوضحت صحيفة “عكاظ” أن الجيران تنبهوا إلى أصوات صراخ واستغاثة. فسارعوا إلى المنزل لنجدة الزوجة التي لم تكف من الصراخ وطلب العون.

الجيران قالوا إن الزوج الغاضب كان قريباً من الإجهاز على شريكة حياته، لكنها نجت من الموت، بينما لم تشر الصحيفة إلى دوافع الجريمة التي هزت المجتمع السعودي.

17 مارس، 2022 7:33 م
9

مقالات ذات صلة

السفير الإماراتي لدى ليبيا يؤكد لـ “وليامز” على دعمه للجنة المشتركة بشأن التوافق على قاعدة دستورية

17 مارس، 2022 9:04 م

باشاغا لسفير التشيك: سنستخدم الطرق السلمية لمباشرة العمل من طرابلس

17 مارس، 2022 8:36 م

 المواقع الحكومية الروسية تتعرض لهجوم سيبراني غير مسبوق

17 مارس، 2022 8:13 م

معلقا على جلسة مجلس الأمن.. باشاغا يؤكد صعوبة إجراء الانتخابات في ظل الانقسام والصراعات

17 مارس، 2022 8:06 م
زر الذهاب إلى الأعلى