الحكم بالإعدام لسعودي نحر بناته الثلاثة

أخبار ليبيا 24

نفذت السلطات السعودية حكم الإعدام بحق مواطن أقدم على نحر بناته الثلاثة وحاول قتل زوجته النيجيرية.

وكان بندر الزهراني، 33 عاما، قد أقدم على ذبح بناته الثلاثة. البالغ أعمارهن سنتين و4 سنوات و6 سنوات في حي الروضة بمدينة مكة. فيما أوضحت صحيفة “عكاظ” أن الجيران تنبهوا إلى أصوات صراخ واستغاثة. فسارعوا إلى المنزل لنجدة الزوجة التي لم تكف من الصراخ وطلب العون.

الجيران قالوا إن الزوج الغاضب كان قريباً من الإجهاز على شريكة حياته، لكنها نجت من الموت، بينما لم تشر الصحيفة إلى دوافع الجريمة التي هزت المجتمع السعودي.