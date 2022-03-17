أسعار النفط تعاود الارتفاع وبرنت يقفز فوق المائة دولار

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ارتفعت، أسعار النفط، اليوم الخميس، بنحو 3 بالمائة، بعد أن قالت وكالة الطاقة الدولية إن الأسواق قد تخسر ثلاثة ملايين برميل يوميًا من الخام والمنتجات المكررة الروسية اعتبارًا من أبريل القادم.

وذكرت، وكالة الطاقة الدولية، الأربعاء، إن خسارة الإمدادات ستكون أكبر بكثير من الانخفاض المتوقع في الطلب. بمقدار مليون برميل في اليوم بسبب ارتفاع أسعار الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 3 دولارات بنسبة 3.1 بالمائة، إلى 101.09 دولار للبرميل، بعد انخفاضها لثلاث جلسات تداول متتالية.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.8 دولار بنسبة 3 بالمئة إلى 97.84 دولار للبرميل.

واستقر كلا العقدين على انخفاض في اليوم السابق، بعد قفزة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية. وعلامات التقدم في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا.

وتراجعت أسعار النفط في الفترة الأخيرة حيث شهد يوم أمس فقط تراجع سعر النفط للجلسة السادسة على التوالي. بالتزامن مع انتعاش الآمال بحدوث تقدم في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا وزيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأميركية.