BYD تطلق مركبة عصرية ومميزة تنافس كيا وهيونداي

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تستعد BYD الصينية لإطلاق مركبة عصرية ومميزة ستنافس من خلالها سيارات كيا وهيونداي الكروس أوفر الحديثة.

وستحصل السيارة الجديدة على هيكل كروس أوفر يتمتع بانسيابية عالية ومميز من حيث شكل واجهته الأمامية وعناصر الكربون التي تدخل في تصميمها. وكذلك من حيث المصابيح المتطورة. التي تعمل بأحدث تقنيات LED.

في حين سيأتي هيكل السيارة بطول 4 أمتار و82 سنتيمترا، بعرض 192 سم، وارتفاع 175 سم والمسافة بين محوري العجلات فيه 282 سم أما القمرة فيها فستجهز بصفين من المقاعد الجلدية المريحة. التي تتسع لخمسة ركاب وستزود بأحدث أنظمة التكييف وأنظمة المولتيميديا كما ستحصل واجهة القيادة على شاشات لمسية متطورة وأنظمة لشحن الهواتف الذكية لاسلكيا.

في حين ستجهز السيارة بنظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام لتشغيل المحرك وأنظمة التكييف عن بعد ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، ونظام منع الانزلاق على المنعطفات والمنحدرات وحساسات للضوء والمطر وحساساتمسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

في حين ستعمل المركبة بمنظومة هجينة تضم محرك بنزين تروبيني بسعة 1.5 ليتر، ومحركا كهربائيا مساعدا ويولد المحركان عزما يعادل 204 أحصنة ويساعدان السيارة على التسارع من 0 إلى 100 كلم في غضون 4.7 ثانية.

وفي سياق أخر كشفت تويوتا مؤخرا عن سيارة Glanza. بنموذجها الأحدث والتي طورتها لتكون سيارة عصرية.

في حين ستكون متطورة واقتصادية في استهلاك الوقود بنفس الوقت.

في حين جاءت السيارة الجديدة بهيكل هاتشباك انسيابي التصمياستهلاك.3 أمتار و99 سنتيمترا

كما جهزت بمصابيح مميزة تعمل. بأحدث تقنيات LED. وحصلت على عجلات عريضة. وجنح هوائي صغير. مثبت على مؤخرة سقفها.