استطلاع | هل سيدخل فتحي باشاغا لطرابلس لممارسة عمله كرئيس للحكومة

أخبار ليبيا 24 – استطلاع

عم الهدوء العاصمة طرابلس، بعدما شهدت تحشيدات عسكرية، لأنصار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا.

وعقب تداول أخبار مفادها أن رئيس الحكومة المكلف من البرلمان سيدخل العاصمة لممارسة مهامه بدلا من حكومة الدبيبة، جرت تحركات عسكرية كبيرة لكتائب مسلحة داعمة للدبيبة، واتجهت أرتال مسلحة من مدينة مصراتة باتجاه العاصمة لدعمه.

وجرت تحشيدات لكتائب مسلحة مؤيدة للدبيبة، لمنع باشاغا من دخول المقار الحكومية في ظل إصدار الأول تعميما لقوات الأمن قبل أسبوع، للتعامل بقوة مع أي محاولة لاقتحام تلك المقار.

وتتصاعد المخاوف في ليبيا من انزلاقها مرة أخرى إلى الانقسام السياسي أو الحرب الأهلية بعد رفض حكومة الدبيبة تسليم السلطة إلى الحكومة ناتجة عن انتخابات شعبية.

سؤال الاستطلاع

وكالة أخبار ليبيا 24، أجرت استطلاع حول التصعيد العسكري الذي اتخذه الدبيبة والذي يهدد بقلب السلام والأمان رأسا على عقب .. هل سيدخل فتحي باشاغا لطرابلس لممارسة عمله كرئيس للحكومة .

– نعم

– لا

المشاركة في الاستطلاع

موقع الوكالة على الفيسبوك : 1000 مشاركة

موقع الوكالة على التويتر: 35 مشاركة

مجموع المشاركين في الاستطلاع 1035 مشاركة

نتائج الاستطلاع

“نعم”: 680 مشاركة بنسبة 65.70 %

“لا”: 355 مشارك بنسبة 34.30 %

آراء المشاركين

قال “محمود بوعوض” نتمنى أن يصبح باشاغا رئيس الحكومة حتى ينتهي الانقسام وتبقى حكومة ليبية شاملة للكل. لأن حكومة باشاغا هي آخر أمل لتبقي ليبيا واحده موحده غير ذلك لا .

وتابع بوعوض يعتبر هذا أول تفاهم بين الليبيين بعد الحروب. ولو فرطوا في هذه الحكومة سوف تبقى “10”سنوات أخرى من الأقسام.. والانتخابات اللي يقولوا في شهر “6”هذا خيال كيف يبقى فيه انتخابات بدون أمن أو توحيد المؤسسة العسكرية التي هي من تحمي البلاد وتؤمن الانتخابات .. نتمني من الليبيين تحكيم العقل وعدم التفريط في هذه الفرصة لأنها ربما لا تأتي ثانية .

ومن جهته، قال “علي حمدو” هذه أمور يجب أن يعالجها الساسة والعقلاء الذين تهمهم مصلحة ليبيا وأهلها وسلامة أراضيها. ومستقبل الأجيال القادمة، مهما كانت الظروف والمبررات والتدخلات الخارجية، حسب رأيه .

الدبيبة ضعيف

وأوضح “محمد بن حسين” في نطري لو كان الدبيبة له القدره على الوقوف ضد باشاغا وحرمانه من الدخول. كان عليه أن يعمل بهدوء وحذر وماكان عليه القيام باستعراض قوته بهده الطريقة. وكان عليه أن يتجاهله لا أن يتفزه ويزتفز أنصاره، حسب قوله .

وذكر “Awad Khairalla” هذا بيد الدول المسيطرة على ليبيا .. لو يريدوا باشاغا خلال يوم واحد يدخل طرابلس، وكل هذه المليشيات سوف لا تجد لها صوت ولا صورة الكل يتحرك بأوامر أسياده .

ومن جهته، قال “عبدالنبي ابوغفه” مستحيل ومستبعد لأن باشاغا هو من كان سببا في تقويض السلام والأمن والاستقرار. واستخدمه اللعين لضرب المصاريت بعضهم ببعض وشق صف وحدة أهل مصراته. التي تمثل السند المانع لكل المؤامرات استخفوا به وأوكلت له مهمة المهندس وينطحوهم ببعضهم، حسب وصفه .

وراء “رجب البيباص” أن فتحي باشاغا صاحب حكمة ورجاحة عقل وتفكير عميق، وأنه لا يقدم على أي خطوه إلا إذا كانت صحيحة وناجحة .

ويقول “صالح فضل الله” نأمل ممارسة عملة بسلام ونأمل السلامة لكل الليبيين .. ونطلب من الله أن يرفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن .. وأن يوحد صفنا ويلم شملنا .. وأن يطهر بلادنا من الظالمين والجناة والغزاة المتآمرين على بلادنا من كل حد وصوب .

ومن جهته، قال “رجب على سالم بوبكر الفيتورى” يحتاج باشاغا لقوة عسكرية وكثافة نارية وغطاء جوى وإنزال فى طريق السكة .. وأرى تسيير الحكومة من سرت .