موسكو تتوعد أوروبا بدفع الثمن بعد انتهاء الحرب في أوكرانيا

أخبار ليبيا 24

أكد مدير الدائرة الأوروبية الرابعة بوزارة الخارجية الروسية يوري بليبسون أن أوروبا ستدفع الثمن. وذلك بعد انتهاء العملية العسكرية في أوكرانيا.

وقال بليبسون “العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستحقق أهدافها حتما. وسيتعين على أوروبا أن تدفع ثمن الأضرار التي لحقت بالعلاقات الثنائية مع روسيا”.

وأضاف سيتعين على شركائنا الأوروبيين أن يدفعوا ثمن الضرر الذي يلحقونه بمصالحهم الوطنية والعلاقات الثنائية التي تطورت عبر الأجيال.

يشار أن مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل. قال إن الاتحاد الأوروبي وصل إلى الحد الأقصى في العقوبات المالية ضد روسيا.

وأوضح بوريل أن “الاتحاد الأوروبي يعبر عن استيائه من روسيا من خلال فرض عقوبات على القطاع المالي وتجميد الأصول والاحتياطات”.

وأكد المسؤول الأوروبي “لا نفكر حاليا في فرض حظر على مصادر الطاقة الروسية، بالنسبة لنا هي مورد كبير للطاقة”.

وأردف “نحن نتفهم أن بإمكان روسيا اتخاذ خطوات انتقامية. لكننا نتخذ إجراءات وسنقلص بشكل كبير استيراد الغاز الروسي”. مشيرا إلى “أننا نتخذ تدابير ونبحث عن أشخاص آخرين يمكنهم تزويدنا بالغاز عن طريق شحنات الغاز الطبيعي المسال”.

وقال إنه “على جميع الأحوال كنا سنتخلص من الغاز الروسي في جميع أنحاء العالم لأننا نمر بمرحلة انتقالية خضراء. لكننا سنقوم بتسريع هذا التحول الأخضر من أجل استهلاك كميات أقل من الغاز الروسي”. معلنا أنه بحلول نهاية العام سنخفض بمقدار ثلثي كمية الغاز الروسي التي نستهلكها”.