مجتمع| ردود بعض متابعينا حول سؤالنا هل القوانين والتشريعات الليبية تصون حقوق المرأة؟

أخبار ليبيا 24- مجتمع

مرت الأيام الماضية ذكرى اليوم العالمي للمرأة. المرأة نصف المجتمع والتي أنصفها الإسلام ومنحها حقوقها التي تصونها وتحفظها وتحميها.

في 08 مارس من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة. حيث أعلنت الأمم المتحدة أن تعزيز المساواة المبنية على النوع الاجتماعي في ظل أزمة المناخ والحد من أخطار الكوارث. تعتبر أحد أكبر التحديات العالمية التي نواجهها في القرن الحادي والعشرين.

وأضافت أن النساء أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ من الرجال. فهن يشكلن غالبية فقراء العالم وهن أكثر اعتمادًا على الموارد الطبيعية التي يهددها تغير المناخ بشكل خاص.

وحول هذا الأمر سألنا متابعي “أخبارليبيا24” هل القوانين والتشريعات الليبية تصون حقوق المرأة؟

بداية يجيب Mustafa Yousef :”المرأة في ليبيا حقوقها مصانة. بس ياريت هي تصون نفسها”.

ويقول نوري علي :”أكيد مـن أفضل القوانين التي تصون حقوق المرأة. على المستوى العربي والإسلامي”.

وأضاف نوري علي :”أن القوانين والتشريعات الليبية نابعة من الشريعة الإسلامية. لكن المشكلة والنقص في المرأة نفسها”.

أما صاحبة الحساب 기쁨 تقول :”لو كانوا يطبقوا في القوانين حسب الشريعة الإسلامية كليا راهي واخذه حقها”.

وتابعت :”لكن أنتم قانونكم الوحيد هو “الراجل ما يعيبه شي البنت يعيبها كل شي”. فلهذا ما تتكلموش ع حقوقها بالله”.

ويرى Abdulla As-saedy أن “القوانين والتشريعات الليبية لا تصون حقوق أحد”.

وتعتقد Wafa Mohamed Tawerghi :”لا. فبعض نساء ليبيا 11سنة وهم في المخيمات أماكن لا تليق بالحيوان”.

ويؤكد Libya Libya :”أن انتشار الوعي القانوني أمر مطلوب. وعن طريقه يعرف كل فرد “الرجل – المراة “حقوقه كما يعرف واجباته”.

ويتابع Libya Libya :”التشريعات ضمانة من الضمانات المهمة للجنسين على السواء”.

محمد عون يقول :”بعد فبراير. مسحت مكتسبات المرأة الليبية وكرامتها بالأرض وصارت تنام وتهان على أبواب البنوك وتصرخ في أعماقها”.

ويضيف عون :”أبناء المرأة الليبية جندوا من قبل العدو لإذلالها زيادة في القهر والعازة والفجائع”.