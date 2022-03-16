ديكارلو تحذر من عودة الانقسام إلى ليبيا مرة أخرى

أخبارليبيا24

حذرت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو. اليوم الأربعاء من عودة الانقسام إلى ليبيا مرة أخرى.

وأشارت ديكارلو خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن في جلسة حول ليبيا. إلى التطورات التي وصفتها بـ “المقلقة” التي حدثت منذ التصويت على الثقة لحكومة فتحي باشاغا.

وأكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أن الرحلات الجوية المحلية بين طرابلس ومدن في شرق ليبيا لا تزال معلقة.

ولفتت ديكارولو إلى أن القوات في غرب ليبيا التي تدعم أحد الجانبين تحركت بين يومي 9 و10 مارس الجاري باتجاه العاصمة طرابلس.

وأوضحت أن المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز قامت بالتواصل مع كلا الجانبين وتمكنت من تخفيف التوترات.

وأفادت أن الأمم المتحدة. تواصل حث الطرفين على الدخول في حوار بناء لحل المأزق السياسي والامتناع عن الإجراءات الانفرادية.