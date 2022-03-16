دوكاتي تقدم ماكينة السباق الجديدة «Panigale V4 SP2»

أخبار ليبيا 24

أطلقت دار “دوكاتي Ducati” دراجتها النارية الباهرة الجديدة “بانيجالي في 4 إس بي” (Panigale V4 SP2). التي توصف بأنها “ماكينة السباقات”.

عائلة “دوكاتي بانيجالي” هي علامة في كيف تستغل تكنولوجيا المعلومات والتبادل المستمر للخبرات التراكمية في عالم السباقات. و تدمجها في عالم الدراجات.

ومع كل إصدار جديد، تواصل “دوكاتي” تطورها عامًا بعد عام، وفي دراجتها الجديدة نسخة 2022. يمكنك أن ترى التحسن في كل الجوانب بدءًا من الديناميكا الهوائية وبيئة العمل والمحرك والهيكل. وانتهاء بكل ما يتعلق بالأنظمة الإلكترونية مع مطابقة كل المواصفات الفنية والنموذجية.

يحتوي الإصدار الجديد على نظام مكابح أكثر قوة، وحواف كربونية خفيفة الوزن. ومحرك قوي ومسند أقدام للسباقات، وسلسلة من مكونات الكربون.

تسلم الدراجة أيضًا مع مجموعة أدوات للاستخدام على الحلبة، التي تتضمن أغطية من الألومنيوم لإزالة مرايا الرؤية الخلفية. وطقمًا لإزالة حامل لوحة الترخيص وغطاء القابض الكربوني المفتوح.

والنتيجة هي نموذج خاص ومثالي للمتسابق الذي يعشق هذه الرياضة. أو حتى يستغلها كهاوٍ في إخراج ما يريد من استمتاع وتفريغ ما لديه من طاقة.

تتسم دراجة “Panigale V4 SP2” بلمعتها الرائعة الناتجة عن دمج اللون الأسود غير اللامع للهيكل الخارجي. مع تشطيب الكربون غير اللامع للجنوط والأجنحة. متناقضًا مع اللمسات الحمراء الساطعة وبريق خزان الألومنيوم المصقول المكشوف.

الأجنحة ذات التصميم الجانبي المزدوج مزينة بالعلم الإيطالي. بينما يتميز الجزء السفلي من الانسيابية بوجود شعار Ducati Corse. في منطقة شفاطات الهواء الساخن الجديدة وبتفاصيل حمراء تحمل اسم الدراجة توجد أيضًا على الجزء الأسود اللون.

محرك الدراجة من طراز V4 بعمود مرفق عكس الدوران وخصائصها التقنية ملائمة للتعبير عن طبيعتها كماكينة سباق على الحلبة. من خلال إدخال عناصر تقنية مخصصة من شأنها زيادة القوة وتحسين استجابة دواسة الوقود.

والطراز “Panigale V4 SP2” الجديد متوفر بمقعد واحد بلمعة نمط “Winter Test”.