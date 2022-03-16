تونس تعلن تفكيكها خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش

أخبار ليبيا 24

قالت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأربعاء. إن قوات مكافحة الإرهاب فككت خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش في مدينة تطاوين جنوب البلاد، وفقًا لوكالة ”رويترز“.

وأضافت الوزارة في بيان، أن الخلية التي تضم ستة عناصر، كانت تخطط لصناعة متفجرات لشن هجمات. وكانت تستقطب شبّانًا من المنطقة.

حالة الطوارئ

وتخضع تونس لحالة الطوارئ منذ عام 2015، بعد وقوع اعتداء قتِل فيه عدد من أفراد الحرس الرئاسي.

وتمكنت قوات الأمن التونسية من إحباط أغلب مؤامرات المتشددين في السنوات الماضية. وأصبحت أكثر كفاءة في الرد على ما يقع من هجمات.

عمليات نوعية

وفي نوفمبر، أطلقت الشرطة النار على متشدد وأصابته؛ ما منعه من تنفيذ هجوم بسكين وساطور في العاصمة.

وكشف وزير الداخلية التونسي، توفيق شرف الدين، بداية الأسبوع الجاري. عن عمليات نوعية وغير مسبوقة قامت بها قوات الأمن خلال الفترة الأخيرة ضد عدد من العناصر المتشددة.

وأكد توفيق شرف الدين في تصريح لإذاعة ”موزاييك“ التونسية المحلية، تحقيق الوحدات الأمنية نجاحات كبيرة. وصفها بأنها ”مهمّة جدّا“ في مقاومة الإرهاب، وخاصة في ضرب العناصر الإرهابية القديمة المعروفة لدى الوحدات الأمنية.