باشاغا يلتقي سفير بريطانيا ويجدد دعمه لجهود تعزيز الوحدة الوطنية

16 مارس، 2022 11:44 م
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أخبار ليبيا24

جدد، رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، تأكيده على دعمه لجميع الجهود الرامية لتعزيز الوحدة الوطنية والمحافظة على أمن واستقرار البلاد.

واجتمع باشاغا، اليوم الأربعاء، مع سفير بريطانيا لدى ليبيا، كارولين هورندال. وأكد باشاغا، على دعمه لجميع الجهود الرامية لتعزيز الوحدة الوطنية والمحافظة على أمن واستقرار البلاد.

كما أكد على أهمية التعاون مع الجانب البريطاني فيما يتعلق بالتخطيط  الاستراتيجي.

وصوت، مجلس النواب الليبي، قبل أسبوعين على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا بـ 92 صوتا من مجموع 101 نائب حضروا الجلسة.

في المقابل لازال، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، يرفض تسليم السلطة التنفيذية لحكومة باشاغا، مشددا على أنه لن يسلم إلا لحكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية.

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16 مارس، 2022 11:44 م
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