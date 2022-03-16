باشاغا يلتقي سفير بريطانيا ويجدد دعمه لجهود تعزيز الوحدة الوطنية

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جدد، رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، تأكيده على دعمه لجميع الجهود الرامية لتعزيز الوحدة الوطنية والمحافظة على أمن واستقرار البلاد.

واجتمع باشاغا، اليوم الأربعاء، مع سفير بريطانيا لدى ليبيا، كارولين هورندال. وأكد باشاغا، على دعمه لجميع الجهود الرامية لتعزيز الوحدة الوطنية والمحافظة على أمن واستقرار البلاد.

كما أكد على أهمية التعاون مع الجانب البريطاني فيما يتعلق بالتخطيط الاستراتيجي.

1/2 اجتمع رئيس الحكومة الليبية السيد فتحي باشاغا، مع سعادة سفير #بريطانيا لدى #ليبيا السيدة كارولين هورندال.

🇱🇾 🇬🇧 pic.twitter.com/sPNV5njA6O — فتحي باشاغا Fathi Bashagha (@fathi_bashagha) March 16, 2022

وصوت، مجلس النواب الليبي، قبل أسبوعين على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا بـ 92 صوتا من مجموع 101 نائب حضروا الجلسة.

في المقابل لازال، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، يرفض تسليم السلطة التنفيذية لحكومة باشاغا، مشددا على أنه لن يسلم إلا لحكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية.