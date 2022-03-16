إنفوغرافيك| أبرز ما جاء في بيان مجلس جامعة الدول العربية بالقاهرة بشأن ليبيا

16 مارس، 2022 9:17 ص
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أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب بالقاهرة أعمال الدورة العادية 157.

– اتفاق الصخيرات يظل الحل للأزمة الليبية.

– دعم جهود الأمم المتحدة للتسوية السياسية

– التأكيد على وحدة ليبيا.

–  رفض التدخلات الخارجية.

– الترحيب باتفاقية وقف إطلاق النار.

– دعم جهود لجنة “5+5”.

–   الإفراج عن المعتقلين وإزالة الألغام.

– توحيد المؤسسات الأمنية لضمان الاستقرار السياسي والأمني.

– سحب القوات الأجنبية والمرتزقة دون استثناء.

16 مارس، 2022 9:17 ص
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