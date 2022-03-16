أجواء متقلبة مثيرة للأتربة على مناطق غرب البلاد

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تبقى الأجواء متقلبة على مناطق غرب ليبيا مصحوبة برياح نشطة قد تسبب في هبوط الرؤية الأفقية وارتفاع في درجات الحرارة بينما يبقى الطقس معتدل على باقي المناطق.

وبحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز اليوم الأربعاء. تكون السماء في رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة. صافية إلى قليلة السحب تتكاثر مساء يوم الغد على بعض المناطق مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة.

والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة وتكون قوية على بعض المناطق. قد تتجاوز (70) كم /س خاصةً مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (19 – 25) مْ, وتسجل ارتفاع يوم الغد علي اغلب المناطق

أما في الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده تكون السماء صافية إلى قليلة السحب. تتكاثر مساء يوم الجمعة علي بعض المناطق مع احتمالية سقوط أمطار متفرقة.

والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة تتحول يوم الجمعة. إلى شرقية فجنوبية شرقية معتدلة إلي نشطة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين (13 – 19) مْ, وتسجل ارتفاع يوم الغد.

وفي الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب. تتكاثر من يوم الغد على بعض المناطق مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة الى قوية قد تتجاوز سرعتها (70) كم /س. على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط الرؤية الأفقية.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (22 – 29) مْ، وتسجل ارتفاع ملحوظ يوم الغد على اغلب المناطق.

وفي الكفرة- السرير- تازربو تكون السماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية. معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (19 – 21) مْ، وتسجل ارتفاع خلال يومين القادمين.