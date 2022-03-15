مجموعة العمل السياسية تدعو للمحافظة على الهدوء في ليبيا

15 مارس، 2022 10:04 م
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أخبار ليبيا24

دعا، الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل السياسية التابعة للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا (الجزائر، ألمانيا، جامعة الدول العربية والأمم المتحدة) للحفاظ على الهدوء والاستقرار في ليبيا.

كما دعوا إلى ضرورة إعادة بناء التوافق بين الأطراف السياسية الليبية.

جاء ذلك، في بيان لبعثة الأمم المتحدة، حول عقد الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل السياسية التابعة للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا، اجتماعا افتراضيا اليوم.

وقال البيان، إن الرؤساء قاموا بتقييم التطورات الراهنة في ليبيا ومناقشة أفضل السبل لدعم العملية السياسية وإبقائها على المسار الصحيح.

دعم مبادرة وليامز

وأضاف، أنهم أعربوا عن دعمهم الكامل لجهود المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز. للخروج من حالة الانسداد الراهنة من خلال الحوار. ومن خلال مبادرتها الرامية لعقد اجتماع للجنة المشتركة. لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للتوافق على إطار دستوري وقانوني للانتخابات.

وبحسب البيان، فقد أكد الرؤساء مجددا على أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشاملة وذات المصداقية هي الحل الوحيد للأزمات السياسية المتكررة في ليبيا. كما أكدوا على أهمية إحراز تقدم مستمر على المسارين الاقتصادي والأمني ​​للحوار الليبي- الليبي.

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15 مارس، 2022 10:04 م
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