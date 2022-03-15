ليبيا تستعين بتونس وتركيا لتغطية العجز الحاصل في السلع الأساسية

أخبار ليبيا 24

قال مدير الإدارة التجارية في وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية مصطفى قدارة إن ليبيا تستعين بتونس وتركيا. لتغطية العجز الحاصل في زيت الطعام في السوق المحلي.

وأوضح قدارة لـ”العربي الجديد”، أن الأسعار العالمية ارتفعت وبعض الدول منعت تصدير الزيوت لصالح الاستهلاك المحلي. مؤكدا أن هناك مسعى للبحث عن مصادر بديلة من أجل تغطية العجز.

وكشف قدارة عن توفير الدعم بشكل جزئي لسبع سلع أساسية شهدت ارتفاعا كبيرا في الأسواق الليبية خلال الفترة الأخيرة. وهي سلع القمح والأرز وزيت الطعام ومعجون الطماطم والسكر والشاي والسميد.

وشهدت أسعار الزيوت ارتفاعا قياسيا في الأسواق، حيث بلغ سعر لتر الزيت من النوعية العادية 12 دينارا (2.65 دولار). بزيادة 55% عن سعر مطلع العام الحالي، في حين أن سعر الجودة العالية يتعدى 14.5 دينارا. علما أن المواطن الليبي يستهلك 18 قنينة زيت سنويا، بحسب تقديرات وزارة الاقتصاد.

وتعاني السوق من ارتفاع في أسعار المواد الأساسية، تحديدا معجون الطماطم والزيوت والدقيق والسكر. فيما تنفق ليبيا نحو 8 مليارات دولار سنويا لتغطية جميع احتياجاتها من السلع والدواء.

وذكرت بيانات حديثة صادرة عن المصرف المركزي أن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد (بالأسعار الثابتة) بلغ 91.42 مليار دينار. حتى نهاية عام 2021، فيما سجل معدل التضخم 4.1%.