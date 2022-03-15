خالد مسعود: نعمل حاليا على تنفيذ منحة الأولاد للأشهر الـ3 الأولى

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قال مدير مكتب الإعلام بوزارة الشؤون الاجتماعية خالد مسعود في تصريحات صحافية نعمل حاليا على تنفيذ منحة الأولاد للأشهر الـ3 الأولى من العام الحالي.

واوضح مسعود ستكون منحة الـ3 أشهر في حسابات المواطنين في أقرب وقت.

وأكد أنه سيتم الشروع في منحة الأولاد للأشهر الـ6 التالية التي أعلن عنها رئيس الحكومة (9 أشهر)، حال تسييل المبلغ.

نوه إلى أن منحة الزوجة لم يرد بشأنها أي قرار، وما زلنا في مرحلة التدقيق والفرز.

وفي سياق متصل أعلن رئيس الحكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الاثنين، أنه سيتم صرف 9 أشهر من منحة الأبناء دفعة واحدة قبل شهر رمضان المبارك.

وفي تسجيل تم بثه عبر منصة حكومتنا قال الدبيبة: “أحببت أن أسعد أهالينا بهدية قبل شهر رمضان. وأريد الشعب الليبي شرقا وغربا في أن يفرحوا بالشهر الكريم”.

ولفت الدبيبة في كلمته إلى أن شهر رمضان سيكون بدون حروب عكس ما حدث في شهر رمضان خلال السنوات الماضية. داعيا الليبيين للتفرغ للعبادة.

وطالب الدبيبة التجار بعدم استغلال المواطنين في الأوقات التي تشهد غلاء في الأسعار.

وفي سياق أخر قال مدير الإدارة التجارية في وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية مصطفى قدارة إن ليبيا تستعين بتونس وتركيا. لتغطية العجز الحاصل في زيت الطعام في السوق المحلي.

وأوضح قدارة لـ”العربي الجديد”، أن الأسعار العالمية ارتفعت وبعض الدول منعت تصدير الزيوت لصالح الاستهلاك المحلي. مؤكدا أن هناك مسعى للبحث عن مصادر بديلة من أجل تغطية العجز.

وكشف قدارة عن توفير الدعم بشكل جزئي لسبع سلع أساسية شهدت ارتفاعا كبيرا في الأسواق الليبية خلال الفترة الأخيرة. وهي سلع القمح والأرز وزيت الطعام ومعجون الطماطم والسكر والشاي والسميد.