قد تغير المعادلة في أوكرانيا .. مساعدة عسكرية صينية لروسيا

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أفاد مسؤول أمريكي بحسب شبكة “سي ان ان” أن روسيا طلبت من الصين مساعدة عسكرية في أوكرانيا. بما في ذلك الطائرات بدون طيار، مشيرا إلى أن ذلك يمكن أن يغير موازين المعركة على الأرض. ويقلل من سيطرة القوات الأوكرانية على المدن.

وقالت الصين من جانبها على لسان المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن “ليو بينغيو” في بيان“لم أسمع بذلك قط”. وأعرب عن قلقه بشأن “الوضع في أوكرانيا”، ووصفه بأنه “مقلق بالفعل”. فما لم يصدر أي رد من السفارة الروسية في الولايات المتحدة.

الأنباء عن طلب روسيا مساعدة من بكين تأتي قبل لقاء مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان. مع نظيره الصيني، يانغ جيتشي، في روما، الإثنين، كجزء من محادثات متابعة الاجتماع الافتراضي الذي تم بين الرئيس الأميركي ونظيره الصيني.

وحذر سوليفان من أن بكين ستواجه عواقب إذا ساعدت موسكو على التهرب من العقوبات بسبب غزو أوكرانيا.

وقال بحسب “سي إن إن” إن تقديم الصين الدعم لروسيا هو “مصدر قلق. نحن أيضًا نراقب عن كثب لنرى إلى أي مدى تقدم الصين فعليًا أي شكل من أشكال الدعم أو الدعم المادي أو الدعم الاقتصادي لروسيا. إنه مصدر قلق لنا. وقد أبلغنا بكين بأننا لن نقف مكتوفي الأيدي والسماح لاي دولة بتعويض روسيا عن خسائرها جراء العقوبات الاقتصادية”.

وتابع سوليفان: “إننا نتواصل بشكل مباشر مع بكين. ستكون هناك عواقب بالتأكيد لمحاولات دعم روسيا. لن نسمح بوجود شريان حياة لروسيا من هذه العقوبات الاقتصادية من أي دولة في أي مكان في العالم”.

يشار أن روسيا والصين عززتا تعاونهما بعد تعرضهما لضغوط الغرب بشأن حقوق الإنسان وقضايا أخرى. ولم تدين بكين هجوم روسيا على أوكرانيا ولا تصفه بأنه غزو لكنها حثت على التوصل لحل تفاوضي.

يذكر أنه في وقت سابق، قال سوليفان إن الولايات المتحدة تعتقد أن الصين كانت على علم بأن روسيا كانت تخطط للقيام بعمل في أوكرانيا قبل الغزو.