النويري يلتقي هورندال لبحث آخر المستجدات

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إلتقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب اليوم الثلاثاء بمقر ديوان مجلس النواب في العاصمة طرابلس سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا السيدة ” كارولين هورندال”.

واوضح النويري على حسابه بالتويتر أنه تم في هذا اللقاء مناقشة آخر المستجدات السياسية؛ وأهم القضايا المتعلقة بالشأن الليبي.

وفي سياق أخر قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة. إنه لا مشكلة معه في شخص رئيس الحكومة الجديدة فتحي باشاغا. بل في البرلمان الذي يريد التمديد لنفسه.

وأضاف الدبيبة بحسب “تي آر تي” التركية أثناء مشاركته في مؤتمر أنطاليا. أن البرلمان يبحث عن أي وسيلة للتمديد، والليبيون في الشوارع والميادين قالوا لا للتمديد.

وأفاد أن هدف حكومته إجراء الانتخابات البرلمانية في يونيو المقبل. مؤكدًا أنه من الصعب على أي دولة إجراء انتخابات دون دستور أو قاعدة دستورية.

وأكد بالقول :”عندما يختار البرلمان المنتخب حكومة فسنسلم إليها السلطة، وسيكون ذلك نهاية المراحل الانتقالية”.

وتابع رئيس الحكومة :”منذ أن تولت حكومتنا مهامها قبل نحو عام. لم تحدث أي حرب في ليبيا. وحققنا أكبر نموًا اقتصاديًا منذ 15 سنة”.

وأعلن رئيس الحكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الاثنين، أنه سيتم صرف 9 أشهر من منحة الأبناء دفعة واحدة قبل شهر رمضان المبارك.

وفي تسجيل تم بثه عبر منصة حكومتنا قال الدبيبة: “أحببت أن أسعد أهالينا بهدية قبل شهر رمضان. وأريد الشعب الليبي شرقا وغربا في أن يفرحوا بالشهر الكريم”.

ولفت الدبيبة في كلمته إلى أن شهر رمضان سيكون بدون حروب عكس ما حدث في شهر رمضان خلال السنوات الماضية. داعيا الليبيين للتفرغ للعبادة.

وطالب الدبيبة التجار بعدم استغلال المواطنين في الأوقات التي تشهد غلاء في الأسعار.