يؤثر سلبًا على السوق الليبي .. الجراري : السلطات المصرية تمنع تصدير الزيت والدقيق لمدة 3 أشهر

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة إبراهيم الجراري أن وزارة الاقتصاد المصرية أصدرت قرار بمنع تصدير بعض المواد الغذائية الأساسية اللازمة للمواطن إلى خارج الدولة .

وأوضح الجراري في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24، أننا كنا نعد العدة لشهر رمضان المبارك لتوفير السلع الأساسية من الزيت والدقيق والأرز والبقوليات من دولة مصر الشقيقة .

وقال إن قرار منع التصدير عام وشامل ولايخص ليبيا فقط بل منع التصدير خارج مصر لكافة الدول .

وأشار رئيس الغرفة إلى أن القرار كان صادم لنا وسوف يؤثر سلبًا على السلع في السوق الليبي وسوف يزيد من الأسعار.

ولفت إلى أنه في الفترة الماضية طالبنا من رئاسة الوزراء ووزارة الاقتصاد ومصرف ليبيا المركزي. بإيجاد حل بديل وسريع لدعم هذه السلع وتوفيرها بعيدًا عن مصر وأوكرانيا.

وذكر نحن في انتظار رد المسؤولين لاستيراد هذه المواد أو الاتصال بالشقيقة مصر للسماح لدولة ليبيا لاستيراد المواد الغذائية اللازمة. مثل الدقيق والزيت والأرز والمكرونة والبقوليات خلال شهر رمضان المبارك وإلا سنكون في أزمة اقتصادية كبيرة جدًا .

وختم الجراري حديثة ” لانريد أن تؤثر الأزمة الروسية الأوكرانية في استعدادنا لشهر رمضان المبارك. في توفر السلع الأساسية للمواطن في ليبيا” .