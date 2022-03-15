الدكتورة ابتسام بحيح: مبادرة ‎بنغازي بكرة تعد رمزية لرفع كفاءة الجيل القادم

أخبار ليبيا24

تستمر منذ 22 فبراير الماضي الدورات التدريبية المجانية ضمن مبادرة بنغازي بكرة. وأكدت الدكتورة ابتسام بحيح، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، إن هذه المبادرة تعد رمزية لرفع كفاءة الجيل القادم.

وقالت بحيح، في حديث مسجل لأخبار ليبيا24، “استوقفني في الفترة الأخيرة عند زيارتي لمقر مؤسسة براح للثقافة والفنون وجود هذه المبادرة “بنغازي بكرة” والتي تمت من خلال شخصية لا غبار عليها، ألا وهي، الدكتورة ريم البركي.

وأضافت، “في خضم الركام الموجود في بنغازي بدأت هناك شعلة من النشاط من خلال مركز براح والنشاط تنوع وأصبحت له رمزية فيما يتعلق رفع كفاءات الجيل القادم”.

بحيح: مبادرة بنغازي بكرة تعريف بأن بنغازي حيّة وقلب نابض

وقالت بحيح، “يمكن أن تكون هذه المبادرة باكورة أعمال للرفع من كفاءة الشباب والنشء الصغير. وهي تعريف بأن بنغازي حية وقلب نابض حتى وإن أصابها الوهن فترة إلا أنها لا تموت”.

وواصلت بحيح، “مدينة بنغازي أبنائها بررة فحبوا أن يخرجوا بهذه المبادرة التدريب على أشده داخل البراح”. واختتمت بحيح، بتوجيه الشكر للقائمين على مبادرة بنغازي بكرة، متمنية استمرارها في تدريب الشباب والنشء.

ودعت بحيح، إلى استمرار المبادرة والتوسع في الدورات التي تقدم من خلالها بحيث تشمل جميع الأنشطة سواء الفنية أو الثقافية والرياضية.

وتتضمن المبادرة، التي تستمر إلى يوم 31 مارس الجاري، 13 دورة تدريبية بمختلف التخصصات. كما تستهدف تدريب 300 شاب وشابة بهدف من الفرصة لهم من أجل تعزيز مواهبهم واكتساب مهارات فنية وعلمية في عدة اختصاصات.

ولاقت المبادرة، منذ انطلاقها، إقبالا واسعا من الشباب الطامح للرفع من كفاءته. في العديد من الاختصاصات مثل “الفوتوشوب” و “المونتاج” و”التصميم” و”العزف” و”وكتابة القصة القصيرة” و”النحت”، وغيرها من الدورات.