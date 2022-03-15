الدبيبة: لامشكلة في شخص باشاغا بل في البرلمان الذي يريد التمديد

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قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة. إنه لا مشكلة معه في شخص رئيس الحكومة الجديدة فتحي باشاغا. بل في البرلمان الذي يريد التمديد لنفسه.

وأضاف الدبيبة بحسب “تي آر تي” التركية أثناء مشاركته في مؤتمر أنطاليا. أن البرلمان يبحث عن أي وسيلة للتمديد، والليبيون في الشوارع والميادين قالوا لا للتمديد.

وأفاد أن هدف حكومته إجراء الانتخابات البرلمانية في يونيو المقبل. مؤكدًا أنه من الصعب على أي دولة إجراء انتخابات دون دستور أو قاعدة دستورية.

وأكد بالقول :”عندما يختار البرلمان المنتخب حكومة فسنسلم إليها السلطة، وسيكون ذلك نهاية المراحل الانتقالية”.

وتابع رئيس الحكومة :”منذ أن تولت حكومتنا مهامها قبل نحو عام. لم تحدث أي حرب في ليبيا. وحققنا أكبر نموًا اقتصاديًا منذ 15 سنة”.