الداخلية: تحريات المنطقة الحدودية الغربية تحرر رهائن وتضبط الخاطفين

15 مارس، 2022 3:20 م
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تحرير رهائن_طرابلس
تحرير رهائن_طرابلس

أخبارليبيا24

أعلنت وزارة الداخلية. أن أعضاء مكتب تحريات المنطقة الحدودية الغربية بجهاز المباحث الجنائية تمكنوا من تحرير رهائن ضواحي زوارة.

وأكدت الوزارة. أن أعضاء المكتب قاموا بتحرير هؤلاء الرهائن وهم من جنسيات أجنبية قامت مجموعة مسلحة باختطافهم داخل أحد الاوكار.

وأشارت وزارة الداخلية. إلى أن مكتب الحريات تمكن خلال هذه العملية الأمنية من ضبط الخاطفين متلبسين دون أي أضرار أثناء مداهمة الوكر.

وأوضحت الوزارة أه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالة المتهمين إلى الجهات المختصة.

15 مارس، 2022 3:20 م
12

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