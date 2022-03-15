البريقة تشرع في تركيب منظومة تعبئة اسطوانات غاز الطهي الفورية في سبها

15 مارس، 2022 3:48 م
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منظومة تعبئة غاز الطهي
منظومة تعبئة غاز الطهي

أخبارليبيا24

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط اليوم الثلاثاء أنها بصدد تركيب منظومة تعبئة اسطوانات غاز الطهي الفورية في سبها.

وأكدت الشركة عبر حسابها على “فيسبوك”. أنها ستشرع غدا في إرسال منظومة  تعبئة أسطوانات غاز الطهي الفورية.

وأشارت شركة البريقة إلى أن هذه المنظومة تحقق معدل تعبئة تصل إلى 400 أسطوانة في الساعة الواحدة.

وأوضحت الشركة أن المنظومة مجهزة بعدد 2 خزان بسعة 15طن متري لكل خزان. لتكون دعم في رفع وتعزيز قدرة مستودع سبها النفطي.

وأكدت الشركة أن الاستعداد مستمرة في توفير احتياجات الجنوب من مادة غاز الطهي قبل دخول شهر رمضان المبارك. مع استمرار تنفيذ الطلبيات التي تخرج من مستودع سبها النفطي للمناطق والبلديات المجاورة.

15 مارس، 2022 3:48 م
4

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