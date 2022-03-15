تعرض لأول مرة.. ما تفاصيل الأغنية التي غناها سمير غانم منذ 40 عامًا؟

أخبار ليبيا 24

عرض التلفزيون المصري، في حلقة برنامج ”التاسعة“ الذي تقدمه الإعلامية شافكي المنيري، لأول مرة أغنية للفنان سمير غانم. كان قد سجلها منذ 40 عامًا، لكنها لم تر النور سوى أمس الأول.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الأغنية التي تقدم للأطفال بحالة من البهجة. خاصة وأن رحيل الفنان سمير غانم ترك جرحا غائرا داخل قلوب متابعي الفن في الوطن العربي.

وكشف مؤلف الأغنية الشاعر المصري، شوقي حجاب، عن كواليس الأغنية، ولما لم تظهر للنور طيلة هذه السنوات. عبر مداخلة هاتفية مع برنامج ”التاسعة“، قائلًا إن ذلك حدث بسبب النسيان من قبله ومن قبل سمير غانم، حيث تم تسجيلها صدفة.

وأضاف حجاب أنه عثر على الأغنية صدفة أثناء بحثه في أشرطته الخاصة، قائلا إنه يهديها لابنتي سمير غانم، دنيا وإيمي.

مئات الأعمال

وأوضح الشاعر المصري أن ابنتي الفنان سمير غانم دنيا وإيمي ليس لديهما علم بهذه الأغنية .

وطالب حجاب بأن يتم الاعتناء بالأغنية، وأن تقوم ابنتا سمير غانم بتصويرها، لتنضم إلى مكتبة الفنان الراحل سمير غانم. المليئة بمئات الأعمال المختلفة.

فيروس كورونا

وتوفي الفنان المصري سمير غانم، يوم 20 مايو من العام الماضي، عن عمر ناهز 84 عامًا، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

وكانت قد شهدت الحالة الصحية للفنان الراحل، تطورات بالغة القلق قبل وفاته. حيث كان يرقد في العناية المركزة في أحد المستشفيات بسبب إصابته بالفيروس.

ولحقت به زوجته الفنانة دلال عبد العزيز بعد فترة وجيزة من وفاته، مما خلف حزنا شديدا بقلوب محبيهم في الوطن العربي.