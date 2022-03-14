نوروفيروس.. عدوى فيروسية مصدرها بريطانيا

أخبار ليبيا24

كشفت صحيفة “الصن” البريطانية، بدء عدوى نوروفيروس في التفشي، وسط تحذيرات من مسؤولي الصحة البريطانيين من أي أعراض قد يواجهونها.

وتنتشر، عدوى نوروفيروس، في البيئات المغلقة والمزدحمة، مثل المستشفيات والمدارس، ويمكن أن تتسبب في ظهور مفاجئ لأعراض منها القيء والإسهال الشديدين.

عدوى نوروفيروس

ووفقا لموقع “مايو كلينك“، فإن الفيروس الجديد معد بدرجة كبيرة، وينتشر عن طريق الطعام أو الماء الملوَث خلال التحضير. أو ينتشر عن طريق الأسطح الملوّثة. كما يمكن أيضا أن يصاب الشخص بالعدوى عن طريق الاحتكاك المباشر بأحد المصابين.

ويتراوح استمرار أعراض الفيروس بين يوم إلى ثلاثة أيام في الغالب، ويتعافى معظم الأشخاص تماما دون الحاجة إلى علاج، إلا أن البعض يحتاجون إلى علاج مطول مثل الأطفال والمسنين.

وبدأ نوروفيروس، الذي يتفشى عادة خلال الشتاء، بالانتشار في دور الرعاية بإنجلترا. وقد تسبب العدوى في بعض الحالات بالجفاف الشديد، وسوء التغذية والموت أحيانا.