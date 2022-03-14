ناقلة مليونية من الحريقة في طبرق لشحن مليون برميل إلى الصين

أخبارليبيا24- خاص

أكد مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي اليوم الإثنين إن الناقلة النفطية ( ياسا بولاريس) على رصيف الميناء.

وأضاف المصدر في تصريح لـ”أخبارلييا24″ أن الناقلة ستشحن مليون برميل من النفط الخام إلى الصين.

وأوضح المصدر أن الإنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير قد بلغ 229 ألف برميل من النفط الخام.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الناقلة تعتبر هي الناقلة المليونية الثالثة خلال شهر مارس الجاري.

وأكد المصدر. أن عمليات الشحن والتصدير تجرى وفق الخطوات الإحترازية لمكافحة وباء كورونا وكذلك المحافظة على البيئة من أولويات شركة الخليج العربي للنفط.