منصة VK الروسية البديل القوي للفيسبوك في روسيا

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تعتبر “VK” اليوم من بين أقوى المنافسين لـ”فيسبوك”وإحدى أشهر منصات التواصل الاجتماعي حول العالم، فما الذي يميزها عن بقية الشبكات المشابهة؟

تأسست شبكة “VK” عام 2006، وباتت أضخم منصات التواصل الاجتماعي في روسيا وإحدى أشهر المنصات في أوروبا والعالم، وتضم اليوم أكثر من 400 مليون مستخدم، وينشر عليها يوميا نحو 12 مليون منشور بـ 44 لغة.

توفر هذه المنصة مشاهدة مجانية للمسلسلات والأفلام والفيديوهات لمستخدميها حول العالم.

– توفر للمستخدمين إمكانية الاستمتاع بالموسيقى ومشاركة الأغاني مجانا.

توفير إمكانية تحويل الأموال بين الأصدقاء على المنصة.

– مناسبة لأصحاب الأعمال الكبيرة والصغيرة لسلاسة استهداف الجمهور الحتمل بمواضيع معينة.

– سهولة الاستخدام عبر واجهات بسيطة وأيقونات واضحة.

– تتمتع بخصوصية أمن بيانات المستخدمين، وسهولة استعادة الحساب الشخصي في حال اختراقه.

وكالعديد من منصات التواصل الاجتماعي توفر هذه المنصة لمستخدميها خدمات المراسلة والدردشة وخدمات المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو، وإمكانية قراءة الأخبار ومشاركة الصور والفيديوهات والأفكار عبر الصفحات الشخصية.

أعلن القائمون على شبكة “VK” الروسية للتواصل الاجتماعي أن الشبكة شهدت مؤخرا ازديادا ملحوظا في نشاط المستخدمين.

وأشار القائمون على الشبكة إلى أن الفترة الماضية شهدت زيادة ملحوظة في نشاط المستخدمين. وما بين 21 و27 فبراير الماضي وزاد متوسط جمهور الشبكة اليومي بمقدار 200 ألف شخص. لتبقى هي شبكة التواصل الاجتماعي الأكثر شهرة بين شبكات التواصل بالنسبة لجمهور الإنترنت الروسي.

وتبعا لتحليلات Mediascope فإن شبكة “VK” يزورها يوميا ما بين 47 و53% من مستخدمي الإنترنت في روسيا. إذ يشير القائمون على الشبكة إلى أن منشورات المستخدمين تعتبر هي المصدر الرئيسي للمعلومات على شبكتهم.