ليبيا تسجل 304 إصابات جديدة بكورونا معظمها في طرابلس

أخبار ليبيا24

أظهر التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الأحد الصادر عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الإثنين، تسجيل 304 إصابات جديدة من بينها 207 حالات في طرابلس.

وأوضحت مكافحة الأمراض، أن الإصابات الجديدة ظهرت بعد إجراء فحوصات على 2155 عينة موزعة على العديد من المختبرات بليبيا.

وبيّن، أنه بعد فحص العينات بتقنية الـ” بي سي آر” كانت النتائج على النحو التالي، 1851 عينة سالبة و304 عينة موجبة. مشيرًا إلى أن نسبة الحالات الموجبة 14 بالمائة.

ولفتت مكافحة الأمراض، إلى أن من بين الإصابات 121 حالة حرجة.

06 وفيات بسبب كورونا

كما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 853 حالة شفاء، إضافة إلى 06 حالات وفاة موزعة بين 04 حالات في غرب ليبيا و02 في الشرق، بينما لم تسجل أي حالة وفاة في الجنوب.

وارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا إلى 500,304 ألف إصابة. من بينها حتى الآن 09 آلاف و999 حالة نشطة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 06 آلاف و350 حالة وفاة.