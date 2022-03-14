لجنة عودة الجالية الليبية من أوكرانيا تحدد الأربعاء آخر موعد لإجلاء الليبيين

14 مارس، 2022 8:12 م
11

أخبار ليبيا 24

أعلنت لجنة تأمين عودة الجالية الليبية من أوكرانيا، أن يوم الأربعاء سيكون آخر موعد لإجلاء المواطنين الليبيين، وإعادتهم إلى أرض الوطن.

وفي بيان نشرته السفارة الليبية لدى أوكرانيا عبر فيسبوك قالت اللجنة. “إنها تخلي بهذا الإعلان مسؤوليتها من أي تبعات قد تنتج. جراء رغبة بعض المواطنين في البقاء داخل أوكرانيا، أو الدول المجاورة”.

وكانت السفارة حددت في 25 فبراير الماضي إجراءات الإجلاء. وخصصت اللجنة المشرفة على مغادرة المواطنين، أماكن للتجمع من أجل بدء عملية ترحيل.

وتحدد أن ينتقل الليبيون في المدن الأوكرانية الشرقية إلى العاصمة كييف، ومنها إلى الحدود السلوفاكية. وبالنسبة للمدن القريبة غرب كييف، فإن نقطة الالتقاء هي مدينة تشورت كيف.

14 مارس، 2022 8:12 م
11

مقالات ذات صلة

مجلس الدولة ينتخب 12 عضوا للجنة المشتركة مع النواب بشأن إعداد القاعدة الدستورية

14 مارس، 2022 9:00 م

بعد توقفها لساعات.. منظومة الحساونة تعلن عودة الضخ المائي

14 مارس، 2022 8:42 م

السفارة الأمريكية:  نورلاند يتجه لقاهرة للقاء كبار المسؤولين المصريين للتباحث حول ليبيا

14 مارس، 2022 8:26 م

محمد عون: رسالتنا واضحة لمن يريد إغلاق حقل الشرارة

14 مارس، 2022 7:28 م
زر الذهاب إلى الأعلى