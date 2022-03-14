ضبط ثلاث أشخاص يتاجرون بمادة الكوكايين في طرابلس وتاجوراء

أخبار ليبيا 24

تمكن أن أعضاء فرقة التحري والقبض بقسم التحري وجمع المعلومات بمكتب تحريات تاجوراء، التابع لجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، من ضبط ثلاثة أشخاص بحوزتهم 137 غرامًا من مادة يشبته في كونها مخدر “الكوكايين” في ثلاث عمليات مختلفة بطرابلس وتاجوراء.

وبحسب بيان وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الإثنين. تم ضبط شخص يقوم ببيع وترويج المواد المخدرة. وبحوزته خمسة غرامات من مادة يشتبه في كونها مخدر الكوكايين.

وأضافت الوزارة، أن الشخص الثاني جرى ضبطه في عملية أخرى. حيث أُلقي القبض عليه في كمين أُعد له من قبل أعضاء القسم بمنطقة وسط طرابلس. وبحوزته كمية تقدر بـ30 غرامًا من مادة يشتبه في كونها مخدر “الكوكايين”.

وأكدت الداخلية أن المتهم الثالث ألقي القبض عليه وبحوزتهم 102 غرام من مادة يشتبه في كونها مخدر الكوكايين. وبعد الاستدلال والتحقيق مع المتهم الثاني الذي أرشد عن المتهم الثالث ومكان إقامته داخل طرابلس.

كما أكدت الداخلية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين الثلاثة، وإحالتهم إلى جهات ذات الاختصاص.