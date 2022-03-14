رغم تحسن الطقس..الكهرباء: محطات التوليد العاملة بالغاز سجلت انخفاضًا

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أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الإثنين أن محطات التوليد العاملة بالغاز سجلت اليوم انخفاضًا ملحوظًا في ضغط الغاز المغذي لتلك الوحدات.

وأضافت الشركة العامة للكهرباء أن هذا الأمر ترتب عنه عجز في التوليد وصل إلى حوالي 400 ميغاوات.

وأكدت الشركة أن معضلة انخفاض ضغط الغاز مشكلة متكررة تواجهها رغم تحسن الطقس خلال هذه الأيام.

وأوضحت الشركة أن تحسن الطقس من المفترض أن ينعكس إيجابيا على المواطن ويلمس التحسن في أداء الشبكة الكهربائية.

واستطردت الشركة. إلا أن معضلة انخفاض ضغط الغاز من أهم المشاكل التي تواجه الشركة.

وأشارت إلى أن إدارة محطات التوليد ستلجأ على استعمال الوقود الخفيف (الديزل) لتغذية المحطات كبديل عن الغاز ذو الضغط المنخفض.