دفعة واحدة.. الدبيبة يعلن صرف 9 أشهر من منحة الأبناء قبل شهر رمضان

أخبارليبيا24

أعلن رئيس الحكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الاثنين، أنه سيتم صرف 9 أشهر من منحة الأبناء دفعة واحدة قبل شهر رمضان المبارك.

وفي تسجيل تم بثه عبر منصة حكومتنا قال الدبيبة: “أحببت أن أسعد أهالينا بهدية قبل شهر رمضان. وأريد الشعب الليبي شرقا وغربا في أن يفرحوا بالشهر الكريم”.

ولفت الدبيبة في كلمته إلى أن شهر رمضان سيكون بدون حروب عكس ما حدث في شهر رمضان خلال السنوات الماضية. داعيا الليبيين للتفرغ للعبادة.

وطالب الدبيبة التجار بعدم استغلال المواطنين في الأوقات التي تشهد غلاء في الأسعار.