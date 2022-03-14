باشاغا: سأنتقل لطرابلس بأكثر طريقة سلمية ممكنة

14 مارس، 2022 1:13 م
8
رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا
رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا

أخبارليبيا24

أكد رئيس الحكومة الجديدة فتحي باشاغا أنه يعتزم الانتقال إلى العاصمة طرابلس بأكثر طريقة سلمية ممكنة.

وأضاف باشاغا في تصريحات لصحيفة “فاينانشيال تايمز” الأمريكية أن حكومته لن تتورط في أي عنف أو صراع ولن يكون هناك حكومة موازية أخرى.

وأشار إلى أنه حتى لو بقي رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة فعليًا في مكتبه فهذا لن يمنعه من بدء عمله في طرابلس من مكان آخر.

وأوضح رئيس الحكومة أن السبب في عدم دخوله العاصمة الليبيو طرابلس حتى الآن هو تجنب الصراع.

وأفاد باشاغا أنه تم توضيح عملية التصويت على حكومته للأمم المتحدة. مؤكدًا أنهم ينتظرون إعلانًا عامًا لتوضيح موقفهم.

وجدد رئيس الحكومة الجديدة أن هدفه هو قيادة ليبيا إلى انتخابات برلمانية ورئاسية.

وكان رئيس الحكومة الجديدة فتحي باشاغا. أكد أن الحلول في ليبيا لن تأتي إلا من خلال الاتفاقات السياسية والحوار.

وأكد باشاغا في تصريحات صحفية لمجلة “نيوز ويك الأمريكية” أنه لن يشارك في أي أعمال عنف.

وأضاف رئيس الحكومة. أن الحكومة التي شكلها جاءت كنتيجة مباشرة لفشل حكومة الوحدة الوطنية في إجراء انتخابات شفافة.

وشدد باشاغا على التزامه بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في الإطار الزمني المتفق عليه بين مجلسي النواب والأعلى للدولة.

14 مارس، 2022 1:13 م
8

مقالات ذات صلة

عملية تعقيم للحد من كورونا في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس

ليبيا تسجل 304 إصابات جديدة بكورونا معظمها في طرابلس

14 مارس، 2022 1:37 م
وزارة المالية

المالية: تسليم أذونات مرتبات مارس للمركزي

14 مارس، 2022 1:28 م

الكهرباء تنهي أعمال صيانة بمحطة ببنغازي

14 مارس، 2022 11:52 ص
تفشي عدوى نوروفيروس في بريطانيا

نوروفيروس.. عدوى فيروسية مصدرها بريطانيا

14 مارس، 2022 11:38 ص
زر الذهاب إلى الأعلى