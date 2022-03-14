باشاغا: سأنتقل لطرابلس بأكثر طريقة سلمية ممكنة

أخبارليبيا24

أكد رئيس الحكومة الجديدة فتحي باشاغا أنه يعتزم الانتقال إلى العاصمة طرابلس بأكثر طريقة سلمية ممكنة.

وأضاف باشاغا في تصريحات لصحيفة “فاينانشيال تايمز” الأمريكية أن حكومته لن تتورط في أي عنف أو صراع ولن يكون هناك حكومة موازية أخرى.

وأشار إلى أنه حتى لو بقي رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة فعليًا في مكتبه فهذا لن يمنعه من بدء عمله في طرابلس من مكان آخر.

وأوضح رئيس الحكومة أن السبب في عدم دخوله العاصمة الليبيو طرابلس حتى الآن هو تجنب الصراع.

وأفاد باشاغا أنه تم توضيح عملية التصويت على حكومته للأمم المتحدة. مؤكدًا أنهم ينتظرون إعلانًا عامًا لتوضيح موقفهم.

وجدد رئيس الحكومة الجديدة أن هدفه هو قيادة ليبيا إلى انتخابات برلمانية ورئاسية.

وكان رئيس الحكومة الجديدة فتحي باشاغا. أكد أن الحلول في ليبيا لن تأتي إلا من خلال الاتفاقات السياسية والحوار.

وأكد باشاغا في تصريحات صحفية لمجلة “نيوز ويك الأمريكية” أنه لن يشارك في أي أعمال عنف.

وأضاف رئيس الحكومة. أن الحكومة التي شكلها جاءت كنتيجة مباشرة لفشل حكومة الوحدة الوطنية في إجراء انتخابات شفافة.

وشدد باشاغا على التزامه بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في الإطار الزمني المتفق عليه بين مجلسي النواب والأعلى للدولة.