المالية: تسليم أذونات مرتبات مارس للمركزي

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أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الإثنين تسليم أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهر مارس.

وأوضحت المالية أنه تم تسليم أذونات الصرف إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي.

وأشارت وزارة المالية إلى أن هذه الأذونات لكافة الجهات الممولة من الخزانة العامة، مؤكدة إحالتها للإدارة المذكورة لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة.

وكان رئيس الفريق الإعلامي في وزارة المالية عمر بسيسة. قال إن وزير المالية خالد المبروك أصدر تعليماته بإعداد مرتبات شهر مارس.

وأضاف بسيسة. أن المبروك أصدر تعليماته الفورية والعاجلة إلى الإدارات المختصة بالوزارة بضرورة إعداد أذونات الصرف الخاصة بمرتبات موظفي الدولة عن شهر مارس.