الكهرباء تنهي أعمال صيانة بمحطة ببنغازي

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قالت، الشركة العامة للكهرباء، اليوم الإثنين، إن فرق الصيانة التابعة للشركة العالمية لخدمات الكهرباء أنهت أعمال الصيانة لمحطة فندق ريجنسي بنغازي جهد 11/30 ك.ف.

وأوضحت الشركة، أن الصيانة شملت المحول رقم (1) بالإضافة للصيانة المدنية لمبنى المحطة المتضرر. وتمت أعمال الصيانة بإشراف ومتابعة من الشركة العامة للكهرباء.

تنفيذ خط بتاورغاء

كما ذكرت الشركة، أن فرق الصيانة بدائرة توزيع تاورغاء بدأوا بتنفيذ خط 11 ك ف لتغذية محطة شعبية 18 بالقداحية بوادي زمزم.

وأوضحت الشركة، اليوم، إنه تم شحن المحطة ووصول التيار الكهربائي إلى مساكن الشعبية والمزارع القريبة منها. وأعربت الشركة عن شكرها لسكان منطقة القداحية لوقوفهم وتعاونهم التام مع فرق الصيانة لأداء عملهم على أكمل وجه.