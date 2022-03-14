الصين تدعو لضبط النفس وعدم التصعيد في أوكرانيا

أخبار ليبيا24

قال، المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانج ون، اليوم الإثنين، إن هناك 30 مختبرا بيولوجيا أمريكيا في أوكرانيا تم تدميرها وفقا للتقارير الروسية.

ودعا المتحدث، في مؤتمر صحفي، جميع الأطراف في أوكرانيا إلى ضبط النفس وعدم التصعيد.

ووجهت روسيا، اتهامات رسمية إلى الولايات المتحدة، باستخدام الطيور في نشر أمراض فتاكة وكأسلحة جرثومية. في ظل الحرب المشتعلة حاليا في أوكرانيا.

وذكرت، وزارة الدفاع الروسية، أن الولايات المتحدة أقامت 30 مختبرا بيولوجيا في أوكرانيا، تنتج فيروسات تسبب أمراضا خطيرة، مشيرة إلى تدمير بعضها.

وأضاف المتحدث الصيني، إن ما قيل عن طلب روسيا معدات عسكرية من الصين هو أخبار مضللة مصدرها الولايات المتحدة. كما شدد على أنهم قلقون من تعرّض الصين إزاء الهجمات السيبرانية.

تحذير أمريكي للصين

أكد مسؤولون أميركيون اليوم أن مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان.الذي يعتزم الاجتماع في روما مع يانغ جيه تشي أكبر دبلوماسي صيني، سيؤكد على العقوبات الاقتصادية التي ستواجهها بكين إذا ساعدت روسيا.

ونقلت رويترز، عن مسؤول أمريكي، إن سوليفان سيحذر من العزلة التي قد تواجهها بكين على الصعيد العالمي إذا استمرت في دعم موسكو.

وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية، سعى مسؤولون من الولايات المتحدة ودول أخرى إلى تحذير الصينيين. من أن وقوفهم مع الروس قد يكون له عواقب على التدفق التجاري وتطوير تكنولوجيات جديدة وقد يعرضها لعقوبات ثانوية.

وحذّرت، وزيرة التجارة الأمريكية، جينا ريموندو الأسبوع الماضي، من أن الشركات الصينية. التي تتحدى القيود الأميركية على الصادرات لروسيا قد تحرم من المعدات والبرمجيات الأمريكية التي تحتاج إليها لصنع منتجاتها.