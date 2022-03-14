السفارة الأمريكية:  نورلاند يتجه لقاهرة للقاء كبار المسؤولين المصريين للتباحث حول ليبيا

14 مارس، 2022 8:26 م
8

أخبار ليبيا 24

أعلنت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، اليوم الاثنين، أن السفير، ريتشارد نورلاند، سيزور القاهرة اليوم للقاء كبار المسؤولين المصريين ومناقشة كيفية المضي قدمًا في ليبيا.

ولفتت السفارة في تغريدة لها عبر تويتر أن نورلاند سيبحث كيف يمكن لمصر والولايات المتحدة كشريكين. العمل مع جميع الأطراف لدعم تطلعات الليبيين لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن.

يذكر أن نورلاند التقى في اليومين الماضيين بشكل منفصل كل من الدبيبة وباشاغا بهدف تهدئة التوترات والتفاوض لحل الخلاف السياسي.

14 مارس، 2022 8:26 م
8

مقالات ذات صلة

مجلس الدولة ينتخب 12 عضوا للجنة المشتركة مع النواب بشأن إعداد القاعدة الدستورية

14 مارس، 2022 9:00 م

بعد توقفها لساعات.. منظومة الحساونة تعلن عودة الضخ المائي

14 مارس، 2022 8:42 م

لجنة عودة الجالية الليبية من أوكرانيا تحدد الأربعاء آخر موعد لإجلاء الليبيين

14 مارس، 2022 8:12 م

محمد عون: رسالتنا واضحة لمن يريد إغلاق حقل الشرارة

14 مارس، 2022 7:28 م
زر الذهاب إلى الأعلى