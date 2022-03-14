إنفوجرافيك.. كيف أصبحت حكومة الدبيبة

14 مارس، 2022 7:35 م
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أخبارليبيا24_إنفوجرافيك

كيف أصبحت حكومة الدبيبة :

وزراء على ذمة التحقيق:

1- مبروكة توغي – وزير الثقافة والتنمية المعرفية.
2- علي الزناتي – وزير الصحة.
3- موسى المقريف – وزير التربية والتعليم.

وزارء مستقيلون:

1- فاخر بوفرنة – وزير التخطيط.
2- حمد المريمي – وزير الزراعة.
3- عبدالفتاح الخوجة – وزير الخدمة المدنية.
4- أجديد معتوق – وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية.
5- أحمد بوخزام – وزير التربية والتعليم المكلف.

وكلاء مستقليون:

1- فرج أقعيم – وكيل وزارة الداخلية.
2- خالد نجم – وكيل وزارة العدل.
3- على الطابوني – وكيل وزارة المالية.
4- سهيل أبو شيحة – وكيل وزارة الأقتصاد.
5- خالد أبريدان – وكيل وزارة الأسكان والتعمير.
6- المهدي أشعيب – وكيل وزارة الحكم المحلي.

كيف أصبحت حكومة الدبيبة
كيف أصبحت حكومة الدبيبة
14 مارس، 2022 7:35 م
11

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