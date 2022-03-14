إنفوجرافيك.. كيف أصبحت حكومة الدبيبة
أخبارليبيا24_إنفوجرافيك
كيف أصبحت حكومة الدبيبة :
وزراء على ذمة التحقيق:
1- مبروكة توغي – وزير الثقافة والتنمية المعرفية.
2- علي الزناتي – وزير الصحة.
3- موسى المقريف – وزير التربية والتعليم.
وزارء مستقيلون:
1- فاخر بوفرنة – وزير التخطيط.
2- حمد المريمي – وزير الزراعة.
3- عبدالفتاح الخوجة – وزير الخدمة المدنية.
4- أجديد معتوق – وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية.
5- أحمد بوخزام – وزير التربية والتعليم المكلف.
وكلاء مستقليون:
1- فرج أقعيم – وكيل وزارة الداخلية.
2- خالد نجم – وكيل وزارة العدل.
3- على الطابوني – وكيل وزارة المالية.
4- سهيل أبو شيحة – وكيل وزارة الأقتصاد.
5- خالد أبريدان – وكيل وزارة الأسكان والتعمير.
6- المهدي أشعيب – وكيل وزارة الحكم المحلي.