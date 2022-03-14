إستئناف طرابلس تحكم ببراءة وزير التعليم من التهم الموجهة إليه

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أصدرت محكمة استئناف طرابلس حكما قضت فيه ببراءة وزير التربية بحكومة الوحدة الوطنية، موسى المقريف من كافة التهم الموجهة إليه.

وبارك تجمع معلمي ليبيا الحكم القضائي للمحكمة، وذلك في منشور على صفحة التجمع بموقع فيسبوك .

يذكر أن النائب العام الصديق الصور أصدر أمرًا بحبس وزير التعليم موسى المقريف على خلفية أزمة الكتاب المدرسي.

وكان وزير التعليم موسى المقريف. أكد في 19 ديسمبر من العام الماضي في تصريحات صحفية أن التفويض المالي لطباعة الكتب المدرسية صدر في شهر سبتمبر الماضي.

في حين أشار إلى أن عدة أسباب ساهمت في تأخر الكتاب المدرسي. أهمها اختلاف المناهج قبل توحيد الحكومتين مما جعلنا نشكل عدة لجان متخصصة لتوحيدها.

في حين أوضح المقريف أن عدد الطلاب يبلغ 2 مليون و500 ألف طالب وطالبة. فيما يبلغ عدد المعلمين في قطاع التعليم ما يقارب من 600 ألف.

وكان نائب مدير مركز المناهج التعليمية، محمود الوندي ذكر الأيام القليلة الماضية أن النائب العام فتح تحقيقًا في ملابسات تأخر توريد الكتاب المدرسي.

في حين أوضح الوندي أنه تم استدعائه من قبل مكتب النائب العام؛ للتحقيق فيما يُتداول عبر وسائل الإعلام بخصوص تأخر الكتاب المدرسي

في حين أرجع سبب تأخر الكتاب المدرسي إلى تجريد المركز من صلاحياته. مشيرا إلى أنه تمت إحالة صلاحية توريد الكتاب إلى وزارة التربية والتعليم من قبل وزارة التخطيط.