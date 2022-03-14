أمن صبراتة تداهم وكراً لتهريب المهاجرين غير القانونيين

أخبار ليبيا 24

أعلنت مديرية أمن صبراتة أنها ضبطت مجموعة من المهاجرين غير القانونيين من جنسيات مختلفة. حيث تمكن أعضاء التحري بمركز شرطة العلالقة التابع للمديرية من تنفيذ العملية بالتعاون مع دوريات البحث الجنائي.

وذكرت المديرية أن عملية المداهمة تمت داخل أحد أوكار تهريب البشر في ضواحي مدينة صبراتة. واتخذت كافة الإجراءات القانونية حيال المهاجرين والتنسيق مع جهاز مكافحة الهجرة غير القانونية لإحالتهم لمراكز التجميع والإيواء.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق الساحل الغربي ما بعد العاصمة طرابلس وإلى المدن الساحلية القريبة من تونس. تشهد على مدار السنوات العشر الأخيرة عمليات تهريب كبرى للبشر عبر ليبيا إلى أوروبا.

حيث تتعاون المجموعات المسلحة المحلية في هذه المناطق مع عناصر أجنبية وتلاقي السلطات المحلية صعوبات في السيطرة الكاملة. بوضع حد نهائي لهذه الأزمة التي تشهد تناقصاً نسبياً مؤخراً مع بعض الاستقرار الأمني وعودة المؤسسات الأمنية.