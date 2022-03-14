أسعار النفط تواصل انخفاضها وبرنت يتراجع لأزيد من 110 دولارات

أخبار ليبيا24

تراجعت، العقود الآجلة لأسعار النفط، لأكثر من 02 بالمائة، خلال الجلسة الآسيوية، لنشهد ارتداد عقود خام برنت للجلسة الثالثة في ست جلسات من الأعلى لها منذ 17 من الشهر ذاته وعقود خام نيمكس للجلسة الرابعة في ست جلسات من الأعلى لها منذ 22 من يوليو 2008.

وانخفضت العقود الآجلة لأسعار خام “برنت” تسليم مايو 2.05 بالمائة لتتداول عند 110.63 دولارات للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 112.90 دولارا للبرميل.

واستهلت العقود التداولات على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 112.67 دولارا للبرميل.

كما واصلت العقود الآجلة لأسعار خام النفط “نيمكس” تسليم أبريل القادم تراجعها بنسبة 2.57 بالمائة. لتتداول عند مستويات 106.68 دولار للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 109.42 دولارات للبرميل.

واستهلت العقود تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 109.33 دولار للبرميل.

وارتفعت أسعار العقدين منذ الحرب الأوكرانية في 24 شباط، بنسبة 40 بالمائة تقريبًا خلال العام حتى الآن.