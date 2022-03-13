Acura سيارة جديدة شبابية وأنيقة

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استعرضت Acura اليابانية مؤخرا سيارتها الجديدة التي صممتها لتستقطب محبي المركبات الشبابية الأنيقة والقوية.

وحصلت Integra الجديدة على هيكل معدل عن هياكل سيارات أكورد التي طرحتها هوندا العام الماضي.

وقالت أنها جاءت أكثر انسيابة وحملت طابعا رياضيا بفضل تصميم بابها الخلفي وعجلاتها الكبيرة والفتحات الهوائية المميزة الموزعة على واجهتيها الأمامية والخلفية.

وجاءت السيارة بطول 4 أمتار و71 سنتيمترا، عرضها 182 سم، وارتفاعها 141 سم، أما أقراص عجلاتها فأتت بمقاس 17 و18 إنشا.

في حين يمكن طلب نسخ خاصة منها مجهزة بعجلات بمقاس 19 إنشا وأنظمة تعليق وفرملة رياضية معدلة.

وأتت قمرة المركبة لتوفر للركاب أفضل معايير الرفاهية إذ جهزت بمقاعد جلدية مريحة.

كنا أتت مزودة بأنظمة تدفئة وتبريد، كما حصلت القمرة على أنظمة إضاءة داخلية مميزة وأنظمة تكييف تنقي الهواء الداخلي للسيارة.

في حين جهزت واجهة القيادة بأحدث أنظمة المولتيميديا وشاشتين واحدة قبالة السائق بمقاس 10 بوصات

واتت أخرى بمقاس 9 بوصات يمكنها الاتصال لاسلكيا بالهواتف والأجهزة الذكية.

وستطرحها Acura بمحركات توربينية بسعة 1.5 ليتر تولد عزما يعادل 203 أحصنة، ونظامي دفع أمامي ورباعي.

وجاءت بعلب سرعة أوتوماتيكية بعشر سرعات.

وفي سياق متصل أعلنت شركة FAW الصينية عن نيتها إطلاق نسخ جديدة من سيارة Hongqi H5.

وقالت إنها تنافس بها مركبات السيدان الفاخرة من مرسيدس وبي إم دبليو.

وتظهر الصور المسربة للسيارة الجديدة أن تصميمها سيجمع ما بين تصميم مركبات Hongqi H5ومركبات Hongqi H9 التي كشفت عنها FAW سابقا.