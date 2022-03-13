مكافحة الأمراض: تسجيل عدد (233) إصابة بفيروس كورونا و (8) وفيات

13 مارس، 2022 11:59 ص
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المركز الوطني لمكافحة الأمراض
المركز الوطني لمكافحة الأمراض

أخبارليبيا24

كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأحد أنه تم تسجيل عدد (233) إصابة بفيروس كورونا. ونسبة الحالات الموجبة (09 %).

وأضاف المركز أنه استلم أن أمس السبت عدد (2,598) عينة مؤكدًا  أنه بينها عدد (2,365) عينة سالبة. والحالات الحرجة عدد (125) حالة.

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات التي تماثلت للشفاء (1,324) حالة. فيما تم تسجيل عدد ( 08) حالات وفاة.

وذكر المركز أن إجمالي الإصابات “العدد التراكمي” 500,000 حالة. والحالات النشطة 10,554 حالة. والمتعافين 483,102 حالة. والوفيات 6,344 حالة.

13 مارس، 2022 11:59 ص
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