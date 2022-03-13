وكالة ”نوفا“: لقاء مرتقب بين باشاغا والدبيبة في تركيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشفت وكالة أنباء ”نوفا“ الإيطالية عن لقاء مرتقب قالت إنه سيجمع في العاصمة التركية أنقرة. كلا من رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة ورئيس الوزراء المكلف من البرلمان، فتحي باشاغا.

وأفادت الوكالة، في نسختها الإيطالية، أن اللقاء سيعقد بحضور المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز والسفير الأمريكي ريتشارد نورلاند، وسيناقش الأزمة الليبية الراهنة.

تهدئة التوترات

وأكدت مصادر برلمانية ليبية بوجود مساع مكثفة يقودها السفير الأمريكي بليبيا ريتشارد نورلاند. لجمع الدبيبة وباشاغا، لكنها نفت علمها بترتيب لقاء بين الرجلين في تركيا اليوم الأحد .

وذكر نورلاند، الخميس الماضي، أن رئيس الحكومة فتحي باشاغا استجاب لتهدئة التوترات والسعي لحل الخلاف من خلال المفاوضات وليس القوة.

باشاغا منفتح

وفي تغريدة له على تويتر، الأحد، أشاد نورلاند بانفتاح باشاغا على الحوار. مشيرا إلى أن لقاء جمعه بالأخير في تونس، أعرب خلاله عن ترحيبه بإجراء مباحثات مع الدبيبة، سيحدد مكانها وزمانها قريبا.

وأعرب رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، الجمعة، عن استعداده للحوار ”استجابة للنداءات الدولية والمحلية الساعية إلى إنهاء الأزمة الحكومية في ليبيا“. مشيرًا إلى عزمه الدخول إلى العاصمة طرابلس لمباشرة مهامه.

مبادرة سلام

وقال باشاغا، في كلمة متلفزة، إنه مستعد ”لأي حوار أو مبادرة سلام في ضوء مساع سياسية محلية دولية. للبدء في حوار مرحب به من موقع القوة لا الضعف“، على حد تعبيره.

وأكد سعي حكومته إلى ”إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، نظرًا لما تملكه من القدرة على العمل في أنحاء ليبيا كافة“.

وتحدث باشاغا عن رفض رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، وساطة تقدمت بها بعض الدول، لم يسمها. لوضع حد للنزاع الدائر بينهما وإيجاد تسوية للأزمة، مشيرًا إلى أنه ”قبل هذه الوساطة“.

لكن المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، أكد في المقابل. استعداد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، للدخول في مفاوضات بهدف إيجاد حل سياسي للأزمة في البلاد.

وقال نورلاند في تغريدة نشرها حساب السفارة الأمريكية الرسمي بموقع تويتر: ”في اتصال مع رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة. أعربت عن تقديري لالتزامه بحماية الأرواح، وكذلك لاستعداده للدخول في مفاوضات لإيجاد حل سياسي“.

والسبت، اتهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أطرافا لم يسمها صراحة. بمحاولة التشويش وبث الأخبار المزيفة“ في ما يتعلق بالأزمة السياسية الجارية حاليا.

وقال الدبيبة في تصريح أصدرته إدارة الإعلام والاتصال الحكومي التابعة لحكومته، إن ”البعض يحاولون التشويش وبث أخبار مزيفة. ولا همَّ لي اليوم إلا العمل الجاد للانتخابات التي بها تنتهي كل الأجسام الموجودة، وعلى رأسها حكومة الوحدة. وأي حل غير ذلك هو تمديد للأزمة ولن يقبله الشعب الليبي“.