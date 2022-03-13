جريمة تقشعر لها الأبدان .. شاب يقتل زوجته وطفلته الرضيعة شنقا في طرابلس

13 مارس، 2022 11:53 م
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شاب يقتل زوجته وطفلته
شاب يقتل زوجته وطفلته

أخبار ليبيا 24

أقدم شاب في مدينة طرابلس على قتل زوجته وطفلته الرضيعة شنقًا، وذلك تحت تأثير الحبوب المخدرة. وفق بيان نشرته صفحة جهاز دعم الاستقرار على فيسبوك .

وأفاد المنشور بأن مكتب التحقيق والتحري والقبض بجهاز دعم الاستقرار. ألقى القبض على المتهم المدعو «أ.ع.ا» بمنطقة شارع الصريم، في طرابلس. بعد اقتراف جريمة تقشعر لها الأبدان .

ونشرت الصفحة اعترافًا مسجلاً للمتهم، أقرّ خلاله بارتكاب الجريمة المنسوبة إليه. وجرى إحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وأكد جهاز دعم الاستقرار مواصلة عملياته لمكافحة الظواهر والنشاطات الإجرامية بكافة أنواعها. وجلب الخارجين عن القانون أمام عدالة السلطات القضائية.

13 مارس، 2022 11:53 م
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